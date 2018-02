Grandes dimensões As principais atrações da Bienal continuam sendo as grandes e impactantes instalações, propostas em sua maioria por um seleto time de artistas brasileiros, entre eles, Luiz Zerbini, Nuno Ramos e Cildo Meireles. Situados em espaços estratégicos do pavilhão, são trabalhos sintonizados com os principais conceitos explorados pela curadoria. A seguir, destaques daquilo com que o visitante forçosamente vai se deparar em sua passagem pela exposição.