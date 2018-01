Grande Tenda do Cirque du Soleil já está montada A grande tenda sob a qual será montado o aguardado espetáculo Saltimbanco do Cirque du Soleil em São Paulo foi montada no início desta tarde. A companhia canadense estréia em 3 de agosto sua temporada na tenda montada próxima à marginal do Rio Pinheiros, na Avenida Chedid Jafet s/nº , esquina com a Av. Juscelino Kubitschek (ao lado da Daslu). O esquema da montagem, que é chamada de Big Top Raising, exige uma equipe de 100 técnicos. Em apenas cinco minutos são levantadas 140 vigas laterais e 450 estacas que dão suporte à estrutura da Grande Tenda, com capacidade para 2.528 espectadores. A área total é de 20 mil metros quadrados, incluindo bilheterias, escritórios, uma escola e a cozinha. Há ainda uma área de entrada de 900 metros quadrados e 18 metros de altura, e uma terceira lona destinada aos treinamentos de 400 metros quadrados e 12,5 metros de altura, onde os artistas se preparam para cada número.