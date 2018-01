Grammy terá vídeo 3D de Michael Jackson na premiação

A cerimônia dos prêmios Grammy homenageará Michael Jackson, morto em junho de 2009, com um vídeo em 3D que o artista tinha preparado para sua última turnê, informou nesta quarta-feira, 20, a National Academy of Recording Arts & Sciences, entidade responsável pela premiação.

O vídeo foi criado para acompanhar a performance da música "Earth Song", que seria um dos momentos principais dos shows preparados pelo rei do pop antes de sua morte.

Junto com a exibição do vídeo, Celine Dion, Jennifer Hudson,Smokey Robinson, Carrie Underwood e Usher interpretarão a música, em uma parceria virtual com a voz de Michael Jackson.

Esta será a primeira vez em que uma cerimônia de premiação realizará parte de sua transmissão em três dimensões. Haverá distribuição gratuita de óculos para visão em 3D na rede de lojas Target (apenas nos Estados Unidos), para que os americanos possam acompanhar o espetáculo de casa.

"Quando Michael viu o vídeo pela primeira vez, em seu último ensaio, havia lágrimas em seus olhos", disse Ken Ehrlich, co-produtor executivo do Grammy e antigo colaborador de Jackson.

Na cerimônia, que será realizada no próximo dia 31, o rei do pop será homenageado com a entrega de um prêmio póstumo pelo conjunto de sua obra.

Michael Jackson recebeu 13 prêmios Grammy ao longo de sua carreira, incluindo o de melhor álbum por "Thriller", de melhor gravação, com "Beat It", e de melhor música,por "We Are the World".