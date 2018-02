Grammy terá mais três categorias Um ano após provocar protestos de músicos latino-americanos contra a eliminação de 31 categorias do Grammy, a organização do prêmio anunciou na sexta-feira que a próxima edição contemplará 81 categorias, ante as 78 atuais. São elas, a de melhor álbum latino de jazz; álbum de música urbana contemporânea (para reconhecer discos de r&b com elementos de pop e rock); e álbum de clássicos (discos que contenham misturas de subgêneros clássicos). Artistas como Carlos Santana, Herbie Hancock, Paul Simon e Bill Cosby criticaram os métodos de seleção do Grammy, que em 2011 reduziu as 109 categorias para apenas 78. / AP