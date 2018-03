Grammy Latino indica brasileiros Os porto-riquenhos do Calle 13 lideram a 12.ª edição do Grammy Latino com dez indicações, segundo anunciaram ontem os organizadores do evento. Entre as categorias gerais, a brasileira Paula Fernandes concorre ao prêmio de revelação. Na parte destinada à música brasileira, os artistas nacionais são divididos em sete categorias: pop contemporâneo brasileiro; álbum de rock brasileiro; álbum de samba/pagode; álbum MPB; canção brasileira (língua portuguesa); e música sertaneja. A lista completa pode ser conferida no site oficial (www.latingrammy.com). Os vencedores serão anunciados no dia 10 de novembro, em Las Vegas. / EFE