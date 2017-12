Grammy anuncia criação de novas categorias de premiação

A Academia de Artes e Ciências Fonográficas anunciou nesta sexta-feira, 8, a criação de novas categorias nos prêmios Grammy. Para a 50ª edição da premiação, a Academia dividiu em duas a categoria até então dedicada ao Melhor Álbum Latino de Rock, Música Alternativa ou Urbana. Desta forma, serão premiados separadamente os melhores álbuns de Música Urbana Latina e de Rock/Alternativo Latino. Foi anunciada ainda a criação de uma nova categoria, dedicada à música Cajún. Com o anúncio das novas categorias, chega a 110 o número de prêmios Grammy concedidos. A 50ª edição do Grammy ocorrerá no dia 10 de fevereiro de 2008, no estádio Staples, em Los Angeles.