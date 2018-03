Grafites no esgoto, assinados pelo artista Zezão

Camila Molina, do Estadão

Lugares pichados são sinônimo de abandono, diz o artista Zezão, que há anos escolheu colocar seus desenhos ou caligrafias abstratas em locais como galerias de esgoto de São Paulo, trilhos de linhas de trens da cidade, prédios ocupados pelos sem-teto. "A ‘Cidade Limpa’ (menção à lei recente da Prefeitura de São Paulo) que vejo é essa", afirma: é ela que se transforma no suporte de sua arte. O subterrâneo que ninguém vê, o esgoto em que passa o "lixo gerado pela humanidade colocado sob o tapete" é, para Zezão, lugar de terror, paz e reflexão. Por isso, ele faz seus desenhos em azul, para iluminá-los também, de alguma maneira. Zezão já se transformou em nome conhecido do grafite, mas suas criações vão além desse gênero. Ele faz "uma exposição de artes plásticas", como diz, agora na Galeria Choque Cultural. O registro de seus trabalhos nos esgotos o espectador apenas vê por meio de fotos e vídeos que Zezão produz para registrá-los. Porque esses trabalhos também um dia vão se perder vão se misturar naturalmente ao cotidiano. Dessa maneira, esse paulistano percebeu que poderia criar muito mais e, hoje, também cria telas e objetos com seu mesmo desenho-marca sobre pedaços de ferro, madeira e lonas velhas para não perder a identidade de sua pesquisa. Zezão: Cidade Limpa. Galeria Choque Cultural. Rua João Moura, 997, Pinheiros, telefone 11-3061-4051. De segunda a sexta, das 12 horas às 19 horas. Entrada grátis. Em exibição até o dia 18/8