Grace Kelly é lembrada nos 25 anos de sua morte

O Principado de Mônaco inaugura nesta quinta-feira, 12, a primeira exposição dedicada à Grace Kelly, às vésperas do 25.º aniversário da morte da atriz de Hollywood que virou princesa. Até 23 de setembro, os monegascos e os visitantes do pequeno principado mediterrâneo terão a oportunidade de conhecer a personalidade e as múltiplas facetas da mulher que chegou a ser considerada um dos símbolos da beleza no século 20. O curador da exposição, Frédéric Mitterrand, assegura que tentou "sair do conto de fadas" para mostrar que Grace Kelly era "uma personagem muito complexa". Nos 4.000 metros quadrados do Grimaldi Forum dedicados à exposição, há centenas de documentos, cartas a fotos, passando por filmes e vídeos caseiros, até jóias ou vestidos, inclusive o de noiva, que pertenceram à mãe do atual príncipe de Mônaco, Alberto II. Morte em acidente Em entrevista publicada nesta quinta pela revista Paris-Match, o príncipe destaca que a homenagem à mãe é fruto de um "projeto familiar" do qual também participaram as irmãs Caroline e Stephanie. A filha mais nova estava com a mãe no fatídico acidente, em 13 de setembro de 1982, quando a princesa Grace morreu na derrapagem de seu carro em uma das sinuosas ruas de Mônaco. O episódio está ausente da exposição, mas uma foto mostra Grace, ainda atriz, junto com Cary Grant em um automóvel no filme Ladrão de Casaca (1955), de Alfred Hitchcock, exatamente no mesmo lugar onde ela morreria 27 anos depois. Principais trabalhos Como atriz, Grace Kelly contracenou também com atores como Gary Cooper, Clark Gable e Ava Gardner. Ela foi dirigida por cineastas como John Ford, George Seaton e Fred Zinnemann, além do próprio Hitchcock. Com o mestre do suspense, Grace Kelly rodou ainda Disque M para Matar (1954) e Janela Indiscreta (1954). A fulgurante carreira como musa de Hitchcock sofreu uma interrupção brusca em abril de 1955, quando ela conheceu o príncipe Rainier na 8.ª edição do Festival de Cinema de Mônaco. Os dois se casariam um ano depois. "Ela contribuiu, sem dúvida nenhuma, para promover Mônaco e a dar seu prestígio internacional. Foi uma incrível embaixadora para nosso pequeno país", ressalta seu filho Alberto II. Após uma temporada em Mônaco, a exposição será exibida em Paris, Londres e nos Estados Unidos.