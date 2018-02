Grace Gianoukas leva humor à periferia

Em outubro, a Terça Insana - espetáculo que apresenta uma série de esquetes de humor - completou 12 anos. E, como todo bom uísque que chega à idade, amadureceu. Grace Gianoukas, fundadora e diretora do projeto, tem planos para o ano que vem: entre eles, o 'Terça Insana Delivery', que deve levar os esquetes para teatros da periferia paulistana.

"Hoje, em São Paulo, é muito difícil se deslocar às 21 horas para ir ao teatro. Ainda mais numa terça-feira", diz Grace. A ideia é que os atores se apresentem em unidades do Sesc, nos Centros Educacionais Unificados (CEUs) e em teatros de bairros mais distantes do centro. Até então, o Terça fazia longas temporadas em um mesmo local. Desde janeiro de 2012, ocupa o Teatro Itália, na Avenida Ipiranga, onde ainda se apresentam, além de Grace, atores como Michelly Summer, Mila Ribeiro e Sidney Rodrigues.

O projeto começou com um elenco fixo para as apresentações semanais. Atualmente, 20 atores se revezam: a cada noite, três vão ao palco para fazer esquetes ao lado da sempre presente Grace. O elenco flutuante é uma vantagem para o formato "delivery", que deve funcionar em esquema temático. "Vamos ter o 'Pop', com personagens marcantes, o 'Queens', com esquetes de drags e o 'Grace Gianoukas Apresenta', para os novos talentos", diz a diretora.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com as terças-feiras dedicadas a São Paulo, o projeto usa os fins de semana para fazer temporadas pelo Brasil. Em 2014, ocorre a última delas, intitulada Adiós, Amigos. Grace dá fim às apresentações nacionais, mas não às viagens: planeja rodar o País com um workshop no qual ensina a filosofia do humor da Terça a atores interessados. Este ano, teve experiências em Curitiba e Pelotas. "Quando se sobe no palco, é preciso dizer alguma coisa, ter um objetivo. Não é só ganhar dinheiro ou dizer 'olha só como eu sou gostoso'. É isso que eu trabalho nas aulas", explica. Os workshops são gravados e podem gerar o reality show Brasil Insano, projeto pelo qual Grace quer mostrar o humor do Brasil na TV ou na internet.

A temporada paulistana de 2013 terá encerramento nos dias 3 e 4 de dezembro, no Teatro Bradesco. O Terça Insana Especial Fim de Ano une os melhores esquetes da temporada e personagens exclusivos para a apresentação, abordando temas como o natal, a festa de réveillon e as resoluções para 2014.

TERÇA INSANA

Teatro Itália. Avenida Ipiranga, 344, República, 3255-1979.

Hoje, 21 h. 70 min.14 anos. R$ 40/R$ 80.