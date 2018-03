Grã-Bretanha devolve à Grécia ícone bizantino roubado A Grã-Bretanha devolveu um ícone bizantino do século 14 às autoridades gregas na quarta-feira, 30 anos depois de ele ser roubado de um monastério no norte da Grécia, anunciou o Ministério da Cultura. A tela que retrata Cristo sendo tirado da cruz foi roubada de um mosteiro na cidade de Serres em 1978 e descoberta em 2002 nas mãos de um colecionador grego em Londres. Um tribunal britânico decidiu este ano que a pintura valiosa deveria ser devolvida à Grécia, rejeitando uma apelação registrada por seu dono. "Dias como estes são cheios de alegria para todas as pessoas que lutam para resgatar nosso legado cultural", disse o ministro da Cultura da Grécia, Michalis Liapis. "O ícone roubado do mosteiro de São João Batista será devolvido ao lugar de onde foi tirado." O governo conservador da Grécia lançou uma campanha para recuperar artefatos da antiguidade e objetos de arte religiosa contrabandeados para fora do país e comprados por museus e colecionadores particulares estrangeiros. O primeiro lugar na lista é ocupado pelos Mármores do Partenon, parte do friso que, na antiguidade, adornava o templo de Atena, construído no século 5 a.C., na Acrópole, em Atenas. As esculturas foram levadas à Inglaterra no início do século 19 por Thomas Bruce, sétimo conde de Elgin e embaixador britânico no Império Otomano, que na época dominava a Grécia. Liapis disse que o ícone bizantino terá que ser restaurado, já que uma camada de tinta foi sobreposta à tela antes de ela ser retirada da Grécia. O governo também vai garantir a segurança no mosteiro, para que o furto não se repita. "O Ministério da Cultura não incentiva o 'elginismo' doméstico". disse ele, referindo-se ao embaixador britânico que levou as esculturas do país. O ícone será exposto por duas semanas no Museu Bizantino e Cristão em Atenas.