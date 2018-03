Governo vai premiar 12 trabalhos de curta-metragem

A Secretaria de Estado da Cultura, por meio de sua Unidade de Fomento e Difusão de Produção Cultural (UFDPC), está com inscrições abertas para o concurso que vai premiar os 12 melhores trabalhos de curta-metragem, com duração máxima de 15 minutos. Cada escolhido receberá prêmio de R$ 80 mil e será exibido na Mostra Prêmio Estímulo 2007. Podem concorrer apenas empresas produtoras de São Paulo e cineastas residentes no Estado. Os interessados podem fazer inscrições até 20 de agosto no Protocolo da Secretaria (Rua Mauá, 51, térreo), de 2.ª a 6.ª, das 9h às 12h e das 13h às 17h, ou no site.