Governo vai distribuir 20 milhões de camisinhas para o Carnaval O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira que quase 20 milhões de camisinhas serão distribuídas em todo o país antes do Carnaval, um número 77 por cento maior do que os 11 milhões entregues no ano passado. "O número de preservativos enviados atende aos planos de necessidades elaborados por Estados e municípios", afirmou em o Ministério da Saúde, que em 2007 comprou por licitação 1 bilhão de camisinhas ao valor de 0,06 real a unidade. Somente em São Paulo serão distribuídos mais de 4,5 milhões de preservativos e, no Rio de Janeiro, 1,6 milhão, de acordo com comunicado do ministério. As camisinhas devem chegar a todos os Estados e ao Distrito Federal até o início da próxima semana. O envio de 19,5 milhões de preservativos representa a primeira distribuição deste ano. Segundo o ministério, os preservativos serão entregues às Secretarias Estaduais de Saúde, que as repassarão ao municípios e para organizações da sociedade civil que desenvolvem ações de prevenção. Os Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste arcam com 10 por cento do valor total estimado dos preservativos, enquanto os do Sul e do Sudeste terão de desembolsar 20 por cento do montante total de camisinhas, segundo o ministério. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier; Texto de Maurício Savarese)