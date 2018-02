Governo premia Globo por exportação

Beijo roubado. Para espanto de Patrícia Abravanel, Silvio Santos e Celso Portiolli, Danilo Gentili dobra os joelhos para contemplar uma fã que se largou da plateia do patrão para beijá-lo, no palco. No ar domingo, no quadro Não Erre a Letra, do Programa Silvio Santos.

É hoje que Homer Simpson visita o Centro de Treinamento do Corinthians e entra em campo para participar do treino com os jogadores. A ocasião é ação de marketing da FOX para o episódio em que o pai de Bart atua como árbitro na Copa do Mundo no Brasil, apitando jogo no Itaquerão.

Produção de Steven Spielberg para a TNT, a série Falling Skies terá sua 4.ª temporada estreando aqui no dia 23, às 23h30, ou seja, apenas um dia após a première americana.

Fábio Porchat participa hoje do lançamento da campanha Desinformação Tem Cura, fruto do primeiro Encontro Atitude Abril - aids. A ocasião envolve grande pesquisa sobre o tema, que foi alvo da primeira série do Porta dos Fundos na web. O evento será na Praça Victor Civita, em São Paulo.

A Vivo TV também participará das transmissões em 4K feitas pela Globo e pelos canais SporTV para três jogos da Copa do Mundo no Maracanã, tecnologia que só chegará a quem possui televisor capaz de receber a ultra-alta definição.

Cacau Protásio, que atualmente grava a 2.ª temporada do humorístico Vai que Cola para o Multishow, é nome cotado pelo canal para protagonizar a versão de Trair e Coçar... É Só Começar, peça de Marcos Caruso, a ser produzida lá.

Trair e Coçar... é produção planejada pelo Multishow para ir ao ar em novembro.

Macaquinho de imagem muito conhecida entre a criançada, Julius Jr. vira série no Discovery Kids. É a primeira animação inspirada nos personagens da família Paul Frank. Estreia dia 23.

O Bela Cozinha, novo programa de culinária do GNT, com Bela Gil, já tem uma 2.ª temporada em gravação e planeja uma versão verão.