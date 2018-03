Governo do Malaui apoia nova tentativa de adoção de Madonna

A Suprema Corte de Malaui deve decidir na sexta-feira se a cantora poderá se beneficiar de uma adoção temporária da menina de 4 anos de idade, Mercy James.

O governo recebeu críticas após Madonna ter adotado o menino malauiano de 13 meses de idade, David Banda, em 2006, e foi acusado de driblar as leis, concedendo tratamento diferencial à cantora.

A ministra malauiana da Informação, Patricia Kaliati, disse que Madonna ajudou o país e que era uma ótima mãe.

"Madonna tem sido boa para nós, ela ajuda mais de 25 mil órfãos neste país e ela provou que pode cuidar de David", disse Kaliati à Reuters.

"Pouquíssimos ricos e pessoas famosas têm tempo de voar até o Malaui para ajudar nossas crianças. Nós apoiamos seu processo de adoção", acrescentou.

Grupos da sociedade civil do Malaui se opõem à adoção e ativistas locais dos direitos humanos dizem que isto poderia aumentar o tráfico de crianças.

Madonna, acompanhada de David, chegou ao Malaui no domingo, antes de participar de uma audiência na corte sobre o processo.

A diva pop, que se divorciou no ano passado do diretor de cinema britânico Guy Ritchie, é uma das cantoras mais bem-sucedidas de todos os tempos, com vendas de discos superando os 200 milhões de dólares.

(Reportagem de Mabvuto Banda)