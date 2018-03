Governo de SP investe R$ 11,4 mi em projetos culturais A adaptação cinematográfica do livro Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, de Marçal Aquino, que será dirigida por Beto Brant, é um dos 15 projetos que receberão apoio do Programa de Fomento ao Cinema Paulista, que a Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo anunciou ontem. Serão R$ 11,4 milhões divididos entre 34 projetos: Dança (R$ 960 mil), Teatro (R$ 2 milhões) e Cinema (R$ 8,5 milhões). Hermano Penna, com Aos Ventos Que Virão, é outro selecionado, assim como o grupo Pia Fraus, em dança, e Jairo Mattos, em teatro. A Cia. de Dança Ímpeto foi incluída ontem na premiação, por conta de verba excedente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.