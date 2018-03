Governo cubano publica 'Dicionário de Pensamentos' de Fidel

Um Dicionário de Pensamentos do líder cubano Fidel Castro será apresentado no próximo sábado em Havana, cinco dias antes de seu aniversário de 83 anos, anunciaram nesta terça-feira, 4, fontes oficiais.

O volume de 340 páginas, publicado pela Editora Política (estatal), reúne frases de discursos do ex-presidente de Cuba entre 1959 e 2006, em um trabalho do pesquisador cubano Salomón Susi, explicou à Agência Efe um porta-voz da editora.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma nota divulgada pela imprensa estatal sustenta que o livro será "uma ferramenta de indiscutível valor para o debate ideológico no mundo contemporâneo e as tarefas da construção do socialismo em Cuba".

O prólogo do Dicionário de Pensamentos diz que a obra é "uma seleção do ideário de Fidel a partir das proposições que encerram a dimensão política e filosófica mais essencial e educativa".

Fidel Castro não aparece em público desde julho de 2006, quando adoeceu e cedeu a Presidência de Cuba a seu irmão mais novo, Raúl, após 49 anos e 55 dias no poder.

Nos últimos três anos, Fidel recebeu ocasionalmente líderes de outros países e escreveu com frequência artigos publicados por toda a imprensa cubana, sob o título de Reflexões.