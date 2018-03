Governo corta 20,7% verba da TV Cultura

Fábio Porchat e SBT decidiram adiar para março a continuação da conversa sobre um programa sob o comando dele para as noites de sábado na emissora. As duas partes concluíram que a agenda dele já está suficientemente sobrecarregada até lá.

Agenda. Porchat começou a rodar neste fim de semana, com Miá Mello, no Rio, o filme Meu Passado Me Condena 2, expediente que segue para Portugal do dia 1º até 23 de dezembro. Para 2015, em nome do Porta dos Fundos, já estão planejadas as produções de uma série inédita para a FOX e do primeiro longa-metragem da trupe.

Tem mais. Até março, quando volta a conversar com o SBT, Porchat pretende formatar melhor o programa que comandará na emissora, com chance de chancelar o formato em nome do Porta dos Fundos.

Milhem Cortaz levou o prêmio de melhor ator do 1º TELAS, festival internacional de TV de São Paulo, pela série Fora de Controle, produção da Gullane para a Record, com roteiro de Marcílio Moraes. Derrotou finalistas de produções israelense e dinamarquesa.

O prêmio de melhor atriz no TELAS foi para Alba Gaïa Bellugi, pela série francesa 3 X Manon, título que também faturou o prêmio de melhor direção em ficção e o Grand Prix do festival.

Com três prêmios em mãos, os produtores de 3 X Manon começam a negociar sua exibição com canais pagos no Brasil. São três episódios de uma hora, sobre uma adolescente internada em um reformatório, após esfaquear a mãe.

E a NET, patrocinadora do TELAS, aproveitou a cerimônia de enceramento para premiar os títulos mais vistos no NOW, plataforma de vídeo sob demanda. Detetives do Prédio Azul, da Conspiração para o Gloob, e O Negócio, série da Mixer para a HBO, foram contemplados.

Globotour. Débora Bloch e Leonardo Medeiros gravam a próxima novela das 6, Sete Vidas, em El Calafate, na Patagônia Argentina, sob direção de Jayme Monjardim. No enredo de Lícia Manzo, os dois buscam notícias de Miguel (Domingos Montagner), que desapareceu.