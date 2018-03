Governador e prefeito de São Paulo lamentam morte de Millôr Fernandes

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin e o prefeito Gilberto Kassab divulgaram no início desta tarde nota sobre a morte de Millôr Fernandes. Leia na íntegra:

"O Brasil perde o homem das fábulas e dos contos fabulosos. Millôr Fernandes era um mestre das palavras e das artes em todas as atividades que exercia, com humor cortante e crítica inteligente: jornalista, desenhista, tradutor, roteirista de cinema e dramaturgo. É com grande pesar que transmito meus sentimentos e orações a todos os seus fãs, amigos e familiares".

Geraldo Alckmin

Governador do Estado de São Paulo

"Com a morte de Millôr Fernandes, o Brasil perde uma referência de humor refinado, criatividade e bagagem cultural. Sua vida foi um exemplo de retidão e princípios que ajudou muito na formação do pensamento democrático brasileiro".

Gilberto Kassab

Prefeito da Cidade de São Paulo