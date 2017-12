Google mostra obras de quatro novos parceiros

O Google Cultural Institute lançou ontem, no prédio da Bienal, coleções de quatro novos parceiros do instituto no Brasil: Fundação Iberê Camargo, Instituto Inhotim, Instituto Moreira Salles e Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo. Mais de 700 obras, entre pinturas, esculturas, fotos e vídeos das quatro instituições foram incorporadas ao Google e estarão disponíveis para consulta dos internautas, que também poderão fazer um passeio pelo interior do espaço expositivo por meio do Street View. O instituto já disponibiliza on-line os acervos de outras quatro instituições: Pinacoteca, Museu da Língua Portuguesa, Museu do Futebol e MAM.