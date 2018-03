Gonzagão, charges, improviso e dança Com contagiante show em homenagem ao centenário de Luiz Gonzaga, o cantor, ator e dançarino Antônio Nóbrega encerrou no início da madrugada de anteontem a quarta edição do festival Choro Jazz Jericoacoara. Ao longo da semana, outras apresentações provocaram reações calorosas do público, como o grupo africano Lindigo (da ilha da Reunião), Duo Assad, Guinga & Gabriel Mirabassi, Almir Sater, Raul de Souza, o grande homenageado do festival, e Mônica Salmaso, que se apresentou ao lado de Nelson Ayres e Teco Cardoso e também participou dos shows de Guinga e do Trio Vento em Madeira. Na sexta, houve atrasos e Mônica entrou no palco muito tarde, mas para surpresa da cantora a plateia permaneceu atenta na praça e se emocionou com ela. "Ficou evidente que o festival cresceu em tudo este ano, não esperava tanto", diz o produtor Capucho. "A demonstração de interesse e educação do público no show da Mônica foi a maior prova de amor pelo festival."