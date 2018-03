Gonçalo Tavares e Nuno Ramos disputam prêmio literário

Os vencedores serão escolhidos numa lista de dez finalistas. Estão entre eles veteranos como o brasileiro João Gilberto Noll e o português António Lobo Antunes (segundo lugar na edição 2008 com a obra "Eu Hei de Amar uma Pedra"). Escritores vindos de outras áreas, como o desenhista, ator e roteirista de cinema Lourenço Mutarelli, concorrem com autores consagrados, do português José Luís Peixoto ao já premiado Silviano Santiago (segundo lugar no Prêmio Portugal Telecom 2005 com "O Falso Mentiroso"). Além desses nomes, concorrem o brasileiro Eucanaã Ferraz com a única obra de poesia na final, a portuguesa Inês Pedrosa e a brasileira Maria Esther Maciel.

Participaram do júri inicial professores de literatura e os principais críticos dos jornais e revistas brasileiros. O júri final elegerá os vencedores por meio de votação individual e secreta. Ele é composto por Flora Sussekind, José Castello, Maria Lúcia Dal Farra, Antonio Carlos Secchin, Beatriz Resende, Benjamin Abdala Júnior, Leyla Perrone-Moisés, Regina Zilberman, Sérgio Sá e Selma Caetano, curadora do prêmio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.