Gonçalo Junior lança livro 'Ora, Bolas!' A história da goma de mascar (ou chiclete, como é mais conhecida) inspirou o jornalista e pesquisador Gonçalo Junior a escrever o livro "Ora, Bolas!" (Alameda), que será lançado nesta terça, a partir das 19 horas, na Livraria Comix (Alameda Jaú, 1.998, telefone 3061-3893). Na obra, Gonçalo - autor de diversos livros sobre história em quadrinhos - detalha a origem da goma (produto patenteado pelo dentista William Semple em 1869) até sua chegada ao País em 1944, quando foi instalada a primeira fábrica Adams, em São Paulo. Desde então, o Brasil tem batido recordes, colocando-se hoje como o terceiro maior consumidor do produto no mundo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.