Golpes, contragolpes e o mundo pós-fato

Quando historiadores se debruçarem sobre o Orwelliano 2016, hão de notar que a tentativa de golpe lançada pela segunda maior força militar dos aliados ocidentais, na Turquia, é prima contextual distante da candidatura de Donald Trump. O golpe turco que, enquanto escrevo, parece fadado ao fracasso, ignorou a era digital. Os milicos marcharam sobre uma TV estatal com audiência um pouco maior do que a da TV Brasil e deixaram Recep Tayip Erdogan livre para falar à nação via aplicativo FaceTime. Então, CEO da Apple, Tim Cook, já está planejando um iCoup? A exortação do ditador eleito e paranoico de carteirinha Erdogan levou os turcos para as ruas e os soldados se esconderam em seus tanques. Notem a ironia de Erdogan ter antes se declarado inimigo da rede social. Para vergonha dos líderes do golpe, até os massacrados curdos e a metade dos turcos que odeiam Erdogan ou são perseguidos por ele defenderam seu mandato.

Já o candidato mais nefasto e obscurantista desde George Wallace, em 1968, tratado como filho bastardo do Partido Republicano, é o filho legítimo da rede social. Ele faz campanha em tweets para seus quase 10 milhões de seguidores. Quanto mais escatologia e asneira, maior sua visibilidade.

Trump cresceu como um tumor no vácuo cultural e político em que a realidade se mudou para os reality shows. O homem que quer ter o dedo no botão nuclear fica muito mais à vontade numa casa do Big Brother do que na casa do povo, o inconveniente Congresso.

No mundo da TV em que falsos conflitos são resolvidos com soluções simplistas capturadas por múltiplas câmeras, Donald Trump é o mestre de cerimônias. Não há ingenuidade no fato de Trump ser admirador de Vladimir Putin. O medíocre ex-agente da KGB é o mais bem sucedido líder do mundo pós-fato, num tripé de acumulação de poder através da intimidação, suborno de oligarcas e propaganda. Putin e Trump têm a mentalidade de líderes de gangues. Oferecem proteção mafiosa ao tipo de eleitor exausto para quem, se a globalização não lhe tomou o emprego, a tecnologia tornou obsoleto.

Quando decidiu investir pesado em televisão, Vladimir Putin importou produtores para imitar os reality shows norte-americanos, inclusive a versão eslava do The Apprentice de Donald Trump. A fusão da propaganda com a mídia na Rússia foi explicada no livro Nada É Verdade e Tudo É Possível, pelo o russo-britânico Peter Pomerantsev. Ele narra sua experiência trabalhando como produtor de reality shows para a TV russa.

A ideia de roteirizar a realidade contaminou a política a partir da eleição de Putin, que, de cinzento e mal ajambrado burocrata, foi reinventado como o musculoso super-herói. Adorado mesmo por mais de 80 por cento dos eleitores? Conhecedores da psique russa acrescentam doses de temor a esta relação com o grande líder. O medo é também o combustível favorito da campanha Trump. Que mais poderosa prova disso do que o triste espetáculo de eleitores brandindo armas na porta da convenção do Partido Republicano?

