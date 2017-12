Golpe da 'formiga afrodisíaca' lesa milhares na China Milhares de pessoas cercaram na quarta-feira prédios públicos de uma cidade no nordeste da China para pedir ajuda das autoridades depois de serem lesadas num esquema de criação de formigas para a produção de um tônico afrodisíaco. A situação foi controlada em seguida. A fraude lesou milhares de investidores da província industrial de Liaoning, que se mobilizaram para mostrar sua indignação em torno de prédios públicos de Shenyang, a capital regional. "O governo provincial dedicou grande atenção a esta situação", disse à Reuters Zhang Yunqiang, diretor de propaganda do governo regional. "O cerco ao gabinete foi gradualmente atenuado." Os investidores -- muitos deles ex-funcionários de fazendas, vítimas de cortes de pessoal -- colocaram suas economias no Grupo Yilishen, de Shenyang, que dizia criar formigas para extrair ingredientes para um composto afrodisíaco. Para cada 10 mil yuans (1.350 dólares) pagos à empresa como "depósito", a companhia prometia um dividendo de 3.250 yuans. Mas desde outubro a empresa atrasou duas vezes o pagamento de tais dividendos, alimentando temores dos investidores de que o Yilishen esteja quase falido ou que o governo tenha congelado seu patrimônio. A empresa não foi localizada para comentar. A imprensa diz que o esquema recolheu mais de 10 bilhões de yuans de centenas de milhares de moradores de Liaoning. Algumas reportagens dizem que as formigas eram um mero pretexto para um golpe.