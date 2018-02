Goleada do Quatro a Zero e luxuosas participações Não é de hoje que a música brasileira é reverenciada no exterior devido a uma combinação letal: a mescla do rigor da tradição europeia com a miscigenação e a descontração tupiniquim. Quando a mistura é feita na medida exata, o resultado é um encantamento primoroso, como o disco Alegria, terceiro do grupo Quatro a Zero. Desta vez, Eduardo Lobo (guitarra e violão), Daniel Muller (piano e acordeom), Lucas Casacio (bateria) e Danilo Penteado (baixo elétrico e acústico) dedicam o trabalho ao baterista Lucas da Rosa, fundador do conjunto, que faleceu em 2009. O grupo arrebata pelo amadurecimento de seus temas próprios, que conseguem combinar alegria e emoção ao mesmo tempo. Composições como Portugal, Bacalhau ou Caipirinha? e Enfim, Primavera são verdadeiros achados. E ainda há as participações de craques como o clarinetista Nailor Proveta - além de tocar, assina a amaxixada Papo de Cozinha -, o bandolinista Joel Nascimento (em Dança do Urso e Enfim, Primavera) e o baterista Oscar Bolão (Dança do Urso). Outro grande destaque do álbum é a interpretação que combina respeito e ousadia para a antológica Suíte Retratos, de Radamés Gnattali.