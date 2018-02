Goiana desbanca 500 mil rivais e vence Supermodel Brazil Apesar de toda a confiança na voz e uma postura que não denuncia nem um pouco os 15 anos de idade, Brenda Queiroz assume que tem medo de todos aqueles flashes. "Esse negócio de dar entrevistas também é estranho, ainda não me acostumei." Mas, pelo jeito, Brenda vai se acostumar. A goianinha de sotaque carregado, natural da cidade de Uruaçu, bateu quase meio milhão de garotas e foi a grande vencedora da 15ª edição do Supermodel Brazil, realizado na noite de anteontem pela agência Ford Models, em São Paulo. O Supermodel Brazil, um dos concursos mais disputados do País, já consagrou modelos como Adriana Lima, Mariana Weickert, Liliane Ferrarezi e Luciana Curtis. Entre os garotos, o vencedor desta edição foi o paulistano Max Motta, de 17 anos, que ganhou um contrato com a agência. Já Brenda, além de assinar contrato com a Ford Models por 4 anos, no valor de R$ 150 mil, ganhou o direito de representar o Brasil no Supermodel of the World, a ser realizado em janeiro em Nova York. Se vencer a etapa mundial, desbancando 5 milhões de inscritas em 44 países, Brenda receberá como prêmio um contrato com a Ford Models americana no valor de US$ 250 mil. Mas não será uma tarefa fácil, vale lembrar. Em 23 anos de concurso, apenas a botucatuense Camila Finn conseguiu o feito, em 2004. "Quero levar meu pai a tiracolo para os Estados Unidos, porque ainda não sei falar inglês", diz Brenda, que até o começo do ano nunca havia desfilado e sonhava em ser cirurgiã plástica ou talvez desembargadora. "Tudo é muito novo para mim. Foi minha mãe quem me inscreveu nesse concurso, mesmo sem eu saber. Toda a estrutura assusta um pouco, mas na hora em que subi na passarela passou. Quando piso nela, acho que me transformo. Baixa o santo." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo