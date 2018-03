Gogol Bordello faz show no Festival Indie Rock em SP

A banda evita tocar as mesmas músicas e mal sabe o que vai apresentar. Segundo o vocalista Eugene Hütz, costuma ser assim. Com 24 shows marcados até o final do ano, em diversas partes do mundo, como Brasil, México, Estados Unidos, Europa e Israel, o grupo sempre tem uma vaga ideia de repertório, mas deixa para definir as músicas do set list poucas horas antes de subir no palco.

No ano passado, eles tocaram no Rio de Janeiro, na Marina da Glória, com um show classificado por muitos como "épico". Ficou na memória de Hütz, mas foi apenas mais um. "Será uma apresentação longa. Todo show é especial. Eu faço 200 apresentações por ano, não consigo me lembrar de todas, mas são especiais. A espontaneidade é parte importante do que fazemos", disse Hütz.

Depois de São Paulo, o Gogol Bordello segue para o Rio, onde toca na sexta-feira, na Fundição Progresso. O vocalista ucraniano, que há muitos anos mora em Nova York e está acostumado a conviver com diferentes sotaques, já que os integrantes da banda são oriundos de diversas partes do mundo, tem adoração especial pelo Brasil, em particular pelo Rio, onde comprou um apartamento. "O Brasil é o país dos meus sonhos. Eu sempre fui louco pela música brasileira, tenho muitos amigos no País. Moro em Nova York há dez anos e realmente quero mudar o estilo de vida, fazer as coisas, me divertir mais naturalmente. A arte e a música nos Estados Unidos são muito institucionais", disse Hütz. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Festival Indie Rock - Via Funchal. R. Funchal, 65. Tel. (011) 2144-5444. Hoje, às 22h. Entradas de R$ 120 a R$ 200. 12 anos.