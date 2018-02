Goethe lança hoje série verde produzida na AL No papel de patrocinador da iniciativa, o Goethe Institut lança fora da tela, hoje, em São Paulo (Matilha Cultural, 14h) e segunda-feira, no Rio (Green Nation Fest) a série Senha Verde, coprodução que envolveu cinco canais de TV latino-americanos: Señalcolombia (Colômbia), Paka Paka (Argentina), Tevé Ciudad (Uruguai), TV Brasil e Vale TV (Venezuela). Em 13 episódios, o programa dispensa teses. Apega-se à prática de histórias e atitudes regionais protagonizadas por crianças, com efeito bem-sucedido para o meio ambiente e para uma vida saudável. A série soma 13 episódios, 3 deles feitos pela TV Brasil, que leva o programa ao ar no início de julho, ainda sem data definida.