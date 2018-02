Godard não vai à festa do Oscar

O diretor francês Jean-Luc Godard não viajará a Hollywood para receber seu primeiro Oscar honorário. A informação foi divulgada anteontem pelo presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, Tom Sherak, que não esclareceu os motivos da ausência. Godard iniciou a carreira em 1952, com Acossado, um dos primeiros filmes da nouvelle vague, movimento cinematográfico que fortalecia a figura do diretor. A festa de entrega do Oscar será no dia 13. /AP