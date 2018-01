Godard filmou em navio naufragado O transatlântico Costa Concordia que encalhou e naufragou no sábado próximo à ilha italiana de Giglio, matando cinco pessoas e deixando feridos e desaparecidos, é o mesmo em que Jean-Luc Godard rodou cenas de seu último longa, Filme Socialismo, de 2010. O navio aparece na primeira parte do filme, quando são exibidas cenas de turistas em um cruzeiro pelo Mediterrâneo, onde também ocorreu o naufrágio, com escalas em Nápoles (Itália), Alexandria (Egito) e Argel (Argélia). O fato curioso, que coincidiu com o lançamento em DVD do filme, exibido no Festival de Cannes em 2010, foi divulgado por sites especializados e pelo jornal The Examiner. / EFE