GNT: 'Sessão de Terapia' vai ao ar sem breaks Pela primeira vez, o canal GNT exibirá um programa sem breaks. O mérito cabe à série Em terapia, que estreia dia 1.º (de 2.ª a 6.ª feira, às 22h30). Produzido pela Moonshot, sob direção de Selton Mello, o título é uma adaptação do original israelense Be'Tipul, que teve só sua versão americana, In Treatment, conhecida no Brasil, via HBO. "Até pela proposta da série, o GNT achou que tinha de ir ao ar sem intervalo", disse à coluna o diretor da Moonshot, Roberto D'Ávilla. Cada um dos 45 episódios desta 1.ª temporada tem de 23 a 28 minutos. A cada dia da semana, o psiquiatra interpretado por Zécarlos Machado atende um paciente em casa, no bairro paulistano de Higienópolis.