GNT quer incrementar site para testar novas ideias Certa de que o público que paga para ver TV é o mesmo que tem acesso à banda larga, a direção do canal GNT promete incrementar seu site em 2010 e lá depositar algumas ideias capazes de se estender futuramente à tela da TV. Esses são os casos dos quadros "Mamãe eu Quero" (sobre maternidade, com Astrid Fontenelle), "Pirei" (dicas de produtos, tendências e lugares, por Betty Lago), "Sinal Fechado" (com Patrícia Koslinski, focado no estilo dos pedestres nos semáforos) e "Viagem Gastronômica" (tour entre França e Espanha, com a chef Karen Couto).