GNT perde espaço entre mulheres Mesmo apostando todas as fichas em conteúdo feminino, o canal GNT vem perdendo espaço entre mulheres de 18 a 49 anos. Em 2009, o canal abocanhava 47% de fatia desse bolo na faixa nobre - hoje, tem 28%. A diferença aparece sobretudo no novo canal da Fox, o Bem Simples, que já tem 16% de participação nesse universo. O Fox Life tem 3% e o Glitz, 2%. Líder no segmento, o Discovery Home&Health tinha 53% dessa plateia (19h à 0h) em 2009 e hoje tem 50%, mas cresceu 25% no target do horário, graças à expansão no número de assinantes, enquanto o GNT perdeu 20%. No ranking do segmento, o GNT caiu da 20ª posição (2009) para a 25ª no saldo de 2012.