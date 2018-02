GNT negocia reality que dá 'férias' às mães Da BBC, o formato do reality show The Week The Women Went vem sendo negociado com o canal GNT para ganhar uma versão brasileira, adaptada às diferenças locais. Por uma semana, as mães se retiram de casa e deixam filhos e tarefas domésticas a cargo do pai. O resultado é quase sempre trágico - para as mães que se afastam -, mas cômico para quem está em casa. Com um novo chefe no lar, frituras e guloseimas são mais liberadas que nunca. Detalhes de organização e limpeza também tendem a desaparecer. "Nós estamos negociando para mudar uma coisinha aqui, outra ali, mas, se der certo, vamos fazer o programa para 2013", conta à coluna a diretora do canal, Daniela Mignani.