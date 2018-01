GNT exibe programação diária sobre a SPFW Começa nesta quarta-feira a Copa do Mundo das Luluzinhas, ou melhor, a Copa do GNT. E, no lugar da bola, o guarda-roupa que estará em alta na próxima estação. Essa é a sexta vez que o canal exibe uma programação diária sobre o São Paulo Fashion Week. A estréia ocorre às 19h30 com Chris Nicklas, os bastidores do evento e os primeiros desfiles do dia. Às 22 horas - desta quarta e de quinta -, Lilian Pacce faz um GNT Fashion especial com uma hora de duração. Hoje ela conversa com Amir Slama, que comenta o desfile da Sais, além de Renato Kherlakian e da modelo Carol Trentini, que falam sobre a Zoomp. O programa ainda traz uma matéria especial sobre o calendário da SPFW feito por Bob Wolfenson. A programação fashion volta à 0h15 com os melhores momentos do dia. Para colocar no ar essa hora e meia diária, o GNT escalou uma equipe de cerca de cem profissionais. Também investiu em um lounge de 160 m2, de onde será feita toda a transmissão. O site do GNT também terá seções novas, como As Últimas, que informará o internauta sobre o que está produzido, e Nas Passarelas, com comentários sobre os desfiles. Também haverá vídeos exclusivos e galeria de fotos.