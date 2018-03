GNT estreia nova temporada de 'Mulheres Possíveis'

"As empregadas domésticas passam maquiagem para pegar ônibus depois do trabalho, usam salto alto para andar de van e planejam quando vão tirar férias. Poder programar as férias é que é glamour", diverte-se Ingrid, que mostra famosas em situações comuns e promove o encontro das personalidades com anônimas para um bate-papo.

A nova fase do programa tem uma temática de verão e mostrará as entrevistadas em lugares que elas frequentam na estação. A primeira convidada será Fátima Bernardes, que levou a atriz a uma loja onde compra flores e se reúne com as amigas e falou sobre como mantém a privacidade, apesar de casada com um dos principais apresentadores de telejornal do País. "Tento levá-la desde a primeira temporada, mas nunca a liberaram. Ela não sai do ar há 15 anos e ninguém vê nada da vida dela", conta.

A outra mulher no programa será uma detetive particular, especializada em casos de adultérios. Ao final de cada edição, Ingrid convoca as convidadas para fazer uma cena de ficção. "Mas como a Fátima não é atriz, ela ensinou como apresentar um telejornal, ler as notícias."

Na versão masculina, o "Homens Possíveis", exibida no ano passado, Ingrid optou por não fazer o teatrinho no final do episódio. "Os homens são menos disponíveis para fazer personagens, demoraram a se enturmar. A não ser que seja para falar sobre futebol", disse à reportagem.

Entre as convidadas desta temporada estão Fabíula Nascimento, no programa sobre sexo, em que conversará com uma mulher que vive um casamento aberto, e as também atrizes Maria Clara Gueiros e Maria Paula, com quem Ingrid está em cartaz em "De Pernas Pro Ar 2" - que esta semana bateu a marca de 4,2 milhões de espectadores. "Todo dia alguém me pergunta na rua quando teremos o terceiro filme", revela a atriz, que em abril reestreia em São Paulo com a peça "Razões para Ser Bonita". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.