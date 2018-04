Gloria Pires volta às novelas em 'Insensato Coração'

"Um dos grandes orgulhos que tenho em minha vida de escritor é ter minha história profissional ligada à Gloria Pires", diz o novelista Gilberto Braga. Diante de uma declaração como essa, Gloria, 48 anos, não hesitou: fez as malas, pegou seus três filhos e deixou sua casa em Paris, na França, para retornar ao Brasil e às novelas - a última aparição dela na TV foi em Paraíso Tropical (2007). O retorno estava programado. Há exatos dois anos, Gilberto Braga, em Paris, convidou a atriz para compor o elenco de Insensato Coração, novela das 21h que estreia no próximo dia 17, na Globo. O autor ainda não sabia o perfil da personagem. Mesmo assim, Gloria respondeu com um sim. "Aceito de olhos fechados os convites dele", diz ela.

Aguinaldo Silva até tentou tê-la em Fina Estampa, prevista para 2012, mas Gloria ficou com Braga. A cumplicidade dos amigos é antiga. Afinal, essa é a sexta novela da atriz com Gilberto Braga. E o autor foi cuidadoso. Queria um retorno, no mínimo, triunfal para a colega. A princípio, quem assistir ao folhetim deverá achar a enfermeira Norma Pimentel, personagem de Glorinha, como é chamada pelo autor, um pouco, digamos, certinha demais. Mas não vai demorar para a moça tirar o jaleco branco, soltar o cabelo e mostrar sua face maquiavélica.

Na essência, ela será uma mulher simples, solteirona, sem filhos, viverá em Florianópolis e não terá ambições. Até aí, nada em comum com a inesquecível Maria de Fátima, que trapaceou a amiga, chantageou a mãe e traiu o marido em Vale Tudo (1988), também de Gilberto Braga.

No entanto, na altura do capítulo 60, segundo Ricardo Linhares, coautor da trama, tudo vai mudar. A boa moça estará de saída de um presídio. Como? Ela será vítima de um plano do vilão Léo (Gabriel Braga Nunes), por quem irá se apaixonar nos corredores do hospital onde trabalha, e será detida. "Ela vai ser presa por um crime que não cometeu. Na cadeia, decide se vingar", conta Ricardo. "Mas ela não vai ser como a Maria de Fátima. O Gilberto não se repete", explica Gloria.

Quem sairá ganhando será o público porque ao mesmo tempo em que a atriz estará exibindo a virada de Norma, em Insensato Coração, ela estará no ar com a polêmica Maria de Fátima de Vale Tudo, por volta do capítulo em que ela tenta vender o filho para um milionário, no Canal Viva.

Gloria gosta dessa coincidência. "Sempre terei carinho pela Maria de Fátima", diz ela. Não é para menos. A vilã foi a personagem que a revelou na TV e foi com ela, em 1988, que ganhou o prêmio da APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte) de melhor atriz. E para ter o papel não só na memória, Glória tem aproveitado as reprises para gravar os capítulos. Mas é a filha da atriz, Cleo Pires, que tem mais aprendido com as atrocidades da vilã da década de 80. "A Cléo sempre comenta as cenas", conta Gloria. Aliás, a troca de comentários entre mãe e filha já é hábito. "Quando ela me pede, dou conselhos, mas sou pouquíssimo invasiva", diz Gloria, que nem sempre assiste a Araguaia, folhetim protagonizado por Cleo. As informações são do Jornal da Tarde.