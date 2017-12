Glória Maria tem alta do Hospital Pró-Cardíaco A jornalista Glória Maria teve alta hospitalar no início da tarde desta quinta-feira, após ter sido submetida a cirurgia para retirada da vesícula biliar pelo método videolaparoscópico. A apresentadora do Fantástico, da Rede Globo, foi internada na sexta-feira e operada na segunda-feira, e seu estado de saúde foi acompanhado por meio dos boletins médicos divulgados pela assessoria de imprensa do Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, no Rio, e assinados pelo médico gastro-enterologista José Galvão Alves e pelo diretor médico do hospital Evandro Tinoco Mesquita. Jornalista agradece aos fãs e equipe médica Ao sair do hospital, Glória Maria escreveu um bilhete aos fãs, agradecendo pelo carinho. "Em primeiro lugar obrigado pela preocupação e desculpas pelo desconforto e o cansaço de esperarem por mim aqui todo esse tempo". Disse que o problema em sua vesícula não foi causado pelos remédios fitoterápicos que utiliza normalmente e que continuará consumindo, agradece à equipe médica e conclui dizendo que volta para casa deixando "um monte de novos amigos". Declara ainda que se sentiu reconfortada com tanta expressão de carinho dos fãs: "me senti confortada por gente de todo o Brasil que ligou sem parar torcendo pela minha recuperação e orientada pelos médicos para falar o mínimo possível. Recebi tanto amor, tanta força dos amigos que vai ser preciso a vida inteira para agradecer". Ao final, um agradecimento especial a várias mulheres e uma prece: "obrigada e que Nossa Senhora da Glória proteja todos nós". Cirurgia foi realizada na segunda Glória Maria, cujo nome verdadeiro é Glória Maria Matta da Silva, é apresentadora do programa "Fantástico", da Rede Globo desde maio de 1988. Ela foi operada na manhã de segunda-feira. Pouco antes da cirurgia, conversou por telefone com a apresentadora Ana Maria Braga, falando ao vivo durante o programa "Mais Você". Disse que "aqui o negócio está complicado" e, támbém, que estava com medo. Ana Maria Braga disse para a colega que ela também havia sido submetida à mesma cirurgia tempos atrás e a encorajou: "Você vai sair linda e ótima". Glória contou que sentiu-se mal quando estava entrevistando a atriz Fernanda Vasconcelos da novela "Páginas da Vida", no Projac, quando teve enjôos e fortes dores. "Quando percebi estava na ambulância", disse Glória, explicando "inicialmente que seu quadro era de gastrite aguda, depois pancreatite aguda e após um exame de ecoendoscopia identificaram micro-cálculos na vesícula". Jornalista foi internada na sexta-feira Glória Maria foi internada na última sexta-feira passada por volta das 21h30, queixando-se de fortes dores na região abdominal e foi submetida a uma série de exames. De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, vomitava e apresentava leve desidratação, e necessitava de "internação hospitalar para reposição de líquidos por via endovenosa e esclarecimento do diagnóstico" (Matéria alterada às 15h30)