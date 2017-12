Glória Maria é internada no Rio com dores abdominais A jornalista Glória Maria, apresentadora do programa da Rede Globo "Fantástico", permanece internada no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, no Rio de Janeiro, para realizar exames complementares que devem revelar a causa de seu distúrbio gastro-intestinal, segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira. A assessoria de imprensa da Globo informou que, como parte do "Fantástico" é editada e pré-gravada na sexta-feira, o programa deste domingo será apresentado por Renata Ceribelli e Zeca Camargo. Glória, de 56 anos, chegou ao hospital na quinta-feira, por volta das 21h30, queixando-se de fortes dores na região abdominal e foi submetida a uma série de exames. De acordo com o boletim, vomitava e apresentava leve desidratação, e necessitava de "internação hospitalar para reposição de líquidos por via endovenosa e esclarecimento do diagnóstico". O boletim é assinado pelo médico gastro-enterologista José Galvão Alves e pelo diretor médico do hospital, Evandro Tinoco Mesquita. Glória Maria Matta da Silva começou a apresentar o programa "Fantástico", exibido aos domingos às 20h30, em maio de 1988. (Matéria alterada às 15h40)