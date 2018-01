Gloria Coelho leva coleção para a Passarela Cibeles de Madri

A estilista Gloria Coelho é uma das grandes apostas da 47.ª edição da Passarela Cibeles de Madri, que acontecerá entre os dias 11 e 15 de fevereiro na capital espanhola, onde costureiros de fama internacional exibirão suas coleções para o Outono-Inverno 08/09. Embora com algumas ausências de grandes mestres da moda, a próxima Passarela Cibeles de Madri terá outros grandes nomes, como Gloria Coelho, que sempre está presente na São Paulo Fashion Week e cujas criações são internacionalmente conhecidas, mas nunca participou desse evento de moda de Madri. A estilista atua no mundo da moda desde 1974. Os desfiles voltarão ao cenário habitual nos pavilhões do Ifema, local destinado especialmente a eventos deste porte e onde também acontecerá a Feira Internacional de Arte Contemporânea (Arco). O Brasil participará da Arco como país convidado, motivo pelo qual os organizadores decidiram convidar Gloria Coelho para integrar o calendário de desfiles deste ano. A coleção da brasileira será apresentada no terceiro dia do evento. A 47.ª edição da Passarela Cibeles de Madri também contará com as criações do argentino Roberto Torretta e do venezuelano Hannibal Laguna. Coincidindo também com a Passarela Cibeles, as dependências do Ifema abrigarão ainda o Salão Internacional de Moda de Madri (Simm), no marco do qual se organiza a LatinoAmérica Fashion Week, que oferece o melhor da moda latina de vanguarda.