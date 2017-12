Glória Coelho cria um verão elegante e glamouroso

Com referência 60's, 70's e 80's, além da alfaiataria e um toque de masculinidade, Glória Coelho riscou a passarela da São Paulo Fashion Week - SPFW - com um desfile que começou urbano, prático, mas elegante e evoluiu para uma moda festa glamourosa com requintes de sensualidade.

Vestidos curtos em tule mince deu conta de revelar as cores do verão da estilista: verde, azul, amarelo, laranja e rosa. A cintura é bem marcada com cintos. Do urbano ao casual chique, vestidos mini a midi aparecem cheios de informações sessentistas como listras misturadas com estampas arredondadas. Aqui, o cetim de seda constrói as roupas.

A alfaiataria também tem vez no verão de Glória e aparece na passarela em sua forma tradicional com os blazers, coletes e calças, mas ganham cortes desconstruídos também com os terninhos de mangas longas, mas soltas e até em tomara que caia cheio de botões. Vestidos longos de crepe acetato trarão fluidez e frescor ao verão e também aparecem na passarela ao lado de longos com transparência nos decotes, braços e pernas.

Cristais bordados nos tules revelam o corpo e iluminam pulsos e colos. No final, o casual chique deu espaço a uma moda festa delicada, elegante, com um minucioso trabalho de recortes que revela a influência setentista da coleção. Os longos são clássicos, com uma sensualidade discreta e glamourosa