Gloob e Cultura se unem em nova animação Em tese concorrentes na TV paga, já que a Fundação Padre Anchieta tem lá o seu canal Rá-Tim-Bum, a TV Cultura e o Gloob, canal infantil das Organizações Globo, vão dividir a conta de uma nova série nacional em 2013. Realizada pela produtora 44 Tons, Osmar - A Primeira Fatia do Pão de Forma é a primeira animação coproduzida pelo Gloob, canal nascido há seis meses, com foco em crianças de 5 a 8 anos. O enredo está centrado na história do primogênito das fatias do pão de forma, aquela que sempre fica pra trás e acaba menosprezada por sua casca avantajada. Em seu panificado mundo, Osmar busca digerir com bom humor os bolos que leva e os caldos que toma.