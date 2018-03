Globosat terá pacote só de Telecines

“A @portadosfundos tá fazendo 1 ano hoje. Parabéns pra tchurminha”. Rafinha Bastos , no Twitter, aos colegas do portal de humor que virou hit.

da concessão da RedeTV!, protocolado pelo sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado de São Paulo, ainda não foi estudado pelo ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. "Eu ainda não vi, isso ainda não chegou em mim, mas, se for comprovada a falta de pagamento do INSS aos funcionários, isso é muito grave", disse o ministro ontem, durante a ABTA 2013.

Enfim, The Good Wife tem previsão de voltar ao ar em setembro, com a estreia local da 3.ª temporada, após longa pausa, no Universal Channel. A demora no lançamento local esbarrou em negociações entre o canal e a CBS em torno das dublagens dos novos episódios.

Com narração de Selton Mello, o diretor, e trilha sonora instigante, as chamadas para a 2.ª temporada da série Sessão de Terapia estão em fase de finalização pelo canal GNT. Estreia em 7 de outubro.

Orange is the New Black, nova série original da Netflix, terá sua história real publicada no Brasil pela Intrínseca. O enredo é baseado nas experiências vividas por Piper Kerman em uma prisão feminina.

Decimais de audiência foram motivo de festa na Record, anteontem. Pela primeira vez desde a estreia de Chiquititas, a rede de Edir Macedo conseguiu ficar ligeiramente à frente do SBT no horário. O placar foi de 10,8 a 10,5 pontos em São Paulo, obra do Cidade Alerta e do Jornal da Record.