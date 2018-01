Globosat mede hispânicos nos Estados Unidos

International é programação para hoje, às 15h, no canal de notícias. Diretamente do estúdio do canal em São Paulo, a candidata à Presidência falou a Christiane Amanpour, que estava em Londres, em gravação realizada na tarde de ontem. Tem reprise às 18h.

À CNN, Marina falou muito de sua origem no Acre, das dificuldades da campanha eleitoral e criticou a política econômica do governo atual.

Isso é que é bênção de público: o romance de Pedro (Rafael Vitti) e Karina (Isabella Santoni), em Malhação, rendeu 53.244 curtidas, 1.259 compartilhamentos e alcançou exatamente 822.272 pessoas em apenas 1h30, no Facebook.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Urna à vista: o desembargador Antônio Carlos Mathias Coltro, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, fala a Mario Sergio Conti na GloboNews, amanhã, ao vivo, às 23h, sobre os desafios de comandar a eleição no maior colégio eleitoral do País.

Pão de Açúcar, Corcovado, Maracanã, Arcos da Lapa e Forte da Praia Vermelha foram alguns dos cartões-postais cariocas onde o elenco de Chiquititas esteve gravando nos últimos dias, no Rio. As cenas vão abastecer não só a novela do SBT, mas também o próximo DVD da trupe.

Por encomenda da ESPN, o rapper paulistano Dexter fez um videoclipe com música composta para o NBA Global Games Rio 2014, que ocorre dia 11 no HSBC Arena, com os times Cleveland Cavaliers e Miami Heat.

Nem tudo são flores para o Dia das Crianças na TV. A Cultura exibe, de 6 a 10 de outubro, no Jornal da Cultura, a série Crianças Invisíveis, fruto de 20 dias de reportagem de Ricardo Ferraz em seis Estados, com flagrantes de trabalho infantil, tráfico de drogas, exploração sexual e desnutrição.

Barriga por barriga. Para justificar a barriga de grávida na vida real, Taís Araújo engravidou também em Geração Brasil, na qual será mãe de gêmeos. Nos bastidores, ela brinca com a barriga de Leandro Hassum, o Barata, que assume a paternidade dos bebês de Jonas (Murilo Benício).