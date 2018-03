Globosat lança canal de menu sob demanda

Circula pelos corredores da TV Cultura que o vice-presidente de conteúdo, Fernando Vieira de Mello, pode deixar o posto por vontade própria.

Procurado, Fernando Vieira de Mello pediu que a assessoria de imprensa comunicasse a esta coluna que não há procedência alguma nas notícias sobre sua saída.

Para a eleição da presidência do Conselho Curador da FPA, na segunda-feira, a aposta geral é em Marcos Mendonça, recentemente reintegrado ao conselho.

Enquanto isso, discretamente, Jorge da Cunha Lima articula sua volta à presidência da FPA.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Christiane Amanpour faz por merecer um programa com seu nome em sua volta à CNN, a partir de segunda-feira. Repare só na lista de convidados da estreia: Hamid Karzai, presidente do Afeganistão, Ehud Barak, ministro da Defesa de Israel, e Nancy Pelosi, líder da minoria na Câmara dos EUA.

O Amanpour vai ao ar aqui de segunda a sexta, às 16h pela CNN International.

Os 35 anos de Star Wars serão celebrados pelo Universal Channel com uma edição do What's On, segunda-feira, às 21h50.

Como é praxe em segundo capítulo, a novela Máscaras, da Record, caiu 2 pontos de audiência em relação à estreia e chegou a 9.

Já o SBT comemora a vice-liderança do Cante Se Puder, alvo de 8 pontos de média de audiência, anteontem, frente a 7 da Record e 20 da Globo, em São Paulo.

Natalia Klein e Bruno Mazzeo se encontram na nova temporada da série Adorável

Psicose, que estreia dia 19, às 22 h, no Multishow. Ela é a psicótica que vai se complicando. Ele, ao contrário, faz o sujeito de Cilada, louco para se livrar de complicações.

"Sonia Abrão aparece gostosona na internet e mostra na prática por que o Instagram vale US$ 1 bilhão." Marcelo Tas, no Twitter, sobre foto de Sônia Abrão de maiô

A Globosat lança em abril o seu primeiro canal de vídeo sob demanda, pago com taxa mensal. O Philos (nome que por enquanto batiza uma faixa no canal Globosat HD) chega a princípio só pelo Now, plataforma de Video On Demand da Net, e depois desembarca em outras operadoras e na web, incluindo smartphones e tablets, para ser visto quando e onde se quiser. No menu, documentários, séries e espetáculos raros na TV, como If a Tree Falls (indicado ao Oscar 2012), Crumb, Graffiti Wars, The Root Of All Evil e The Genius of Charles Darwin - do biólogo Richard Dawkins. E séries como Jazz, de Ken Burns, e The Blues, com episódios assinados por Martin Scorsese, Clint Eastwood e Wim Wenders.

Choque