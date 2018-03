Globo voltará a exibir série 'Os Normais' em 2010

O seriado "Os Normais" voltará a ser exibido pela Rede Globo em 2010, garantiu o criador da série, Alexandre Machado, em entrevista concedida ao Estado de S. Paulo e publicada nesta quinta-feira, 27.

A série com as novas aventuras de Rui (Luiz Fernando Guimarães) e Vani (Fernanda Torres), cujo retorno à televisão foi adiado duas vezes, vai partir exatamente do ponto final do filme "Os Normais 2", que acaba de chegar aos cinemas do País.

No longa, o casal, que está noivo há 13 anos, resolve procurar novas aventuras sexuais para manter a chama do relacionamento acesa. Amantes, sexo a três, casas de suingue e outras ideias da dupla vão render muitas confusões.

"O filme, que ficou muito bom, nos animou a voltar à TV. Os Normais nos permite uma liberdade que não se pode ter em um projeto inteiramente novo", revela Machado.

Com sua grade de programação configurada atualmente para comportar pequenas temporadas, a Globo planeja primeiramente uma série de 12 episódios de "Os Normais", repletos de participações especiais. O programa, que voltaria a ocupar as noites de sexta-feira na emissora, deve estrear ainda no primeiro semestre. O terceiro longa de "Os Normais" também já está garantido para 2011.