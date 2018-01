Globo volta a apostar no riso aos domingos

É feita de apenas 1 capítulo a primeira fase de Em Família, novela de Manoel Carlos que substituirá Amor à Vida, a partir de janeiro, na Globo. A segunda parte da trama somará 10 capítulos e só então a história entrará na 3ª fase, já contemporânea.

Aguinaldo Silva endossa, por meio de seu site, e confirma a presença de Glória Pires em Doctor Pri, série que vem escrevendo para 2014 na Globo. Diz que já está no oitavo capítulo, mas que não pode contar mais nada.

A Band se fez notar na tarde de segunda, com 5 pontos de média, graças à transmissão do futebol Sub-17 entre Brasil e Rússia. Isso foi das 14 h às 15h49, quando empatou com o SBT e ficou 1 ponto à frente da Record, na Grande São Paulo.

Lou Reed ganha tributo no canal BIS neste sábado, com a exibição do especial Spectacle: Elvis Costello With... Lou Reed. Fala sobre sua carreira e a história por trás de composições como Sweet Jane e Walk on the Wild Side. Às 21h30.

Cinebiografia em foco: a Revista do Cinema Brasileiro deste sábado toca na ferida do momento ao evidenciar filmes do gênero - do novo Os Últimos dias de Getúlio ao clássico O Primeiro Assalto ao Trem Pagador. Às 21h30.

Por falar em biografias, o Roda Vida com Paulo César de Araújo, na segunda, na Cultura, rendeu 1,8 ponto de média no Ibope na Grande São Paulo. O biógrafo não autorizado de Roberto Carlos teve plateia tão numerosa quanto a de Marina Silva, na semana anterior.

A HBO fará aqui duas estreias simultâneas aos lançamentos nos Estados Unidos, em janeiro: dia 12 chega a nova produção original do canal, True Detective, e a 3ª temporada de Girls, com exibição de dois episódios. Looking, nova série original de comédia, estreia aqui dia 19, uma semana depois dos EUA.

Amores à mesa. Da obra de Luis Fernando Verissimo, a série Amores Verissimos dá sinais de bom astral nos bastidores, com Marcelo Faria, Pedro Monteiro, Paulo Tiefenthaler, Arthur Fontes (diretor), Leticia Colin e Gabriela Duarte. Da Conspiração, estreia em 8 de janeiro, no GNT.