Globo vence leilão de terceiro livro de Hosseini Khaled Hosseini, que vendeu mais de 38 milhões de exemplares de O Caçador de Pipas - 2 milhões só no Brasil -, terá seu terceiro romance, And The Mountain Echoed, ainda inédito, publicado pela Globo Livros no primeiro semestre. A editora garantiu o direito de lançar este livro e relançar o primeiro best-seller do autor afegão, antes publicado aqui pela Nova Fronteira, em leilão. Assim como em O Caçador de Pipas e A Cidade do Sol, o tema central de And The Mountain Echoed são as relações familiares. "Desta vez girando em torno de irmãos e irmãs, como amam, machucam, traem, honram e sacrificam-se uns pelos outros", diz o autor. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.