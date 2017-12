Globo vai tentar elevar audiência com 'Desejo Proibido'

A partir desta segunda-feira, 5, valentinas e rasputinas, respectivamente as bruxas boas e más de Eterna Magia, vão dar lugar a uma santa milagrosa, a Virgem da Pedra, em Desejo Proibido, a nova novela das seis na Globo. A trama estréia com a missão de reverter o mau desempenho em audiência da antecessora. Ambientada nos anos 30, Desejo Proibido vai costurar religiosidade, disputa de poder e amores proibidos, prometendo também boas gargalhadas. Escrita por Walther Negrão, Jackie Vellego e Renato Modesto, a história se passa na cidade fictícia de Passaperto, em Minas Gerais. O folhetim começa em meio à decadência da cafeicultura no Triângulo Mineiro, onde a poderosa Cândida (Eva Wilma), grande vilã da trama, é obrigada a vender parte das terras para o coronel Chico Fernandes (José de Abreu). Para não perder o patrimônio, Cândida arranja o casamento de sua única filha com Chico. Desta união nasce Henrique (Daniel de Oliveira), mas a filha de Cândida morre alguns meses depois e Chico casa-se com a mestiça Ana (Letícia Sabatella), e Cândida toma o neto para criar. Após tentativas fracassadas de engravidar, Ana agarra-se à devoção da Virgem da Pedra, uma santa misteriosamente esculpida em uma gruta no Rio Itararé. É então que acontece o primeiro milagre. Ana encontra uma recém-nascida à beira do rio, lhe dá o nome de Laura (Fernanda Vasconcelos) e a cria como filha. Mais tarde, Cândida arranja o casamento de Laura com Henrique. A parte romântica da trama fica por conta de dois amores proibidos. O primeiro entre Ana e seu médico Escobar, personagem de Alexandre Borges. Com um casamento opressivo, Ana fica abalada e chega a ser taxada de louca na cidade. Ela encontra o carinho que procurava em Escobar. "Chamado para tratar um estado depressivo da Ana, Escobar vai tentar entender o que acontece com ela e eles acabam se apaixonando. Ele tenta manter a ética profissional, mas não tem jeito pois o amor é mais forte", diz Borges. O segundo romance pra lá de proibido acontecerá entre Miguel (Murilo Rosa) e Laura. Afilhado do divertido padre Inácio (Marcos Caruso), Miguel chega à cidade com a missão de desvendar os milagres atribuídos à Virgem da Pedra. O padre Inácio será um dos responsáveis pelo humor na trama. "É um padre que tem muito bom humor. Ele anda de bicicleta, se lava na cachoeira, conhece todo mundo na cidade. Ele tem uma agilidade, uma jovialidade impressionante", conta Caruso. Nove meses após viver o sofrido Alex, em "Páginas da Vida", Caruso interpreta pela primeira vez um personagem cômico na TV. "Eu sou um ator e autor de comédia no teatro, mas nunca tinha feito um personagem cômico na Globo", frisa ele.