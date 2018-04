Globo vai gravar 10 finais da novela 'Paraíso Tropical' Pelo roteiro, foi dada a largada ontem no ''''Quem matou?'''' de Paraíso Tropical. Especulações à parte, a direção e os autores da novela já trataram de dar as coordenadas da estratégia de guerrilha para manter o segredo (a identidade do assassino) a salvo até o final. Esta semana mesmo já liberaram a agenda de gravações do último capítulo, que ocorrerão nos dias 26, 27 e 28 de setembro, dia em que a novela chega ao fim. A gravação da cena da morte de Taís (Alessandra Negrini) será divida nesses três dias, com pelo menos dez finais possíveis. Será uma maratona de assassinos e teorias para o assassinato. Tudo para despistar a produção, atores e equipe técnica. Nos bastidores da novela, além do bolão do '''' Quem matou?'''', corre a brincadeira que nem os autores sabem ainda quem será o assassino, e que só decidirão depois das cenas finais gravadas. Apesar de haver uma lista de suspeitos, há quem aposte que até o casal gay do bem pode ter matado a vilã, uma vez que a assassina da morta mais famosa da telenovela, Odete Roitman (Beatriz Segal), a matou por engano. Ah, a assassina era Leila (Cássia Kiss). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo